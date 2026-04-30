17:17, 30 апреля 2026Наука и техника

Ракете «Ангара» потребовалось 316 объектов инфраструктуры

В стартовый комплекс для «Ангары» на Восточном вошли 316 объектов инфраструктуры
Иван Потапов
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В стартовый комплекс космодрома Восточный для обслуживания ракет «Ангара» вошли 316 объектов инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Всего инфраструктура для пусков ракет «Ангара-А5» и «Ангара-А5М» занимает 89 гектаров.

«Конструкция комплекса на космодроме Восточный позволит в будущем доработать сооружения и оборудование для работ с перспективными ракетами», — говорится в публикации.

Ранее расчет Воздушно-космических сил России с космодрома Плесецк провел запуск ракеты «Ангара-1.2» со спутниками в интересах Минобороны.

Также в апреле генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что строительство космодрома Восточный планируется завершить в 2026 году.

