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Забота о себе
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15:31, 9 июля 2026Забота о себе

Людей с пятью заболеваниями призвали ограничить потребление фруктов

Эндокринолог Парра призвала ограничить потребление бананов при сахарном диабете
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Giulumian / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Синара Оливейра и эндокринолог Фернанда Парра призвали людей с пятью заболеваниями ограничить потребление некоторых фруктов. Их слова передает издание Metropoles.

Так, по словам Парры, при сахарном диабете стоит ограничить потребление бананов, хурмы, винограда и манго, поскольку они повышают уровень глюкозы в крови. При жировой дистрофии печени не рекомендованы фрукты в целом, так как избыток фруктозы провоцирует накопление жира в этом органе, предупредила специалистка.

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При заболеваниях почек доктор посоветовала с осторожностью есть бананы, авокадо, дыни и киви: они содержат много калия, а при проблемах с почками у человека возникают трудности с его выводом из организма. Оливейра, в свою очередь, посоветовала при гастрите и гастроэзофагеальном рефлюксе есть меньше кислых фруктов, таких как лимон, апельсин, ананас и маракуйя.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая раскрыла последствия употребления кофе натощак. Она предупредила, что напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке.

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