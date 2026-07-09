Стала известна официальная причина смерти звезды «Клюквенного щербета» Иртем

Экспертиза: Звезда «Клюквенного щербета» Эдже Иртем умерла из-за отравления алкоголем

Турецкие СМИ назвали официальную причину смерти актрисы Эдже Иртем, известной по роли в сериале «Клюквенный щербет». Об этом сообщает местное медиа NTV.

По информации источника, судебно-медицинская экспертиза после вскрытия показала, что причиной ухода 35-летней турецкой актрисы из жизни стало отравление алкогольными напитками. Такой вывод медики сделали после изучения результатов всех анализов.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Иртем приняла некие препараты, смешав их со спиртным в день своего 35-летия. По словам матери актрисы, они были на празднике в ресторане, но после торжества ей пришлось отвезти Эдже домой и уложить спать, так как та перебрала с алкоголем и приняла тяжелые антидепрессанты.