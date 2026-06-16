Звезда «Клюквенного щербета» умерла после приема препаратов

Турецкая актриса Эдже Иртем умерла из-за антидепрессантов с алкоголем в день рождения

Актриса Эдже Иртем, известная по роли в сериале «Клюквенный щербет», ушла из жизни после приема антидепрессантов с алкоголем. Об этом сообщает местное издание Turkiye Today.

По информации источника, Иртем приняла препараты в большом количестве и смешала их со спиртным в день своего 35-летия. По словам матери актрисы, они были на празднике в ресторане, но после торжества ей пришлось отвезти Эдже домой и уложить спать, так как та перебрала с алкоголем и приняла тяжелые антидепрессанты.

Также отмечается, что ночью мать турецкой знаменитости слышала, что та вставала и ходила по дому, а потом снова легла спать. Наутро дочь не пришла к завтраку, женщина нашла ее уже мертвой в комнате. Интересно, что адвокат семьи в разговоре с местными журналистами эту версию опроверг. Он заявил, что нужно дождаться результатов вскрытия.

Ранее стало известно, что 35-летняя звезда турецких сериалов умерла от сердечного приступа. Помимо роли Ишил в «Клюквенном щербете», артистка известна зрителям по сериалам «Семья», «Запретный плод» и «Новая невеста».