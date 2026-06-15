35-летняя звезда турецких сериалов умерла от сердечного приступа

Турецкая актриса Эдже Иртем умерла после празднования дня рождения

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли в сериале «Клюквенный щербет», умерла от сердечного приступа. Об этом сообщил адвокат артистки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Иртем ушла из жизни днем 15 июня, она находилась у себя дома вместе с матерью. «Приношу свои соболезнования семье покойной и всем близким ей людям», — написал представитель актрисы.

Перед этим Эдже отпраздновала свое 35-летие.

Помимо роли Ишил в «Клюквенном щербете», артистка известна зрителям по сериалам «Семья», «Запретный плод» и «Новая невеста».

Ранее сообщалось, что актрису сериала «Клюквенный щербет» Фейзу Дживелек задержали в рамках очередного антинаркотического рейда. Вместе с ней был задержан турецкий певец Мабель Матиз.