Еще одну звезду турецкого сериала задержали по делу о наркотиках

10:38, 21 мая 2026Культура

Звезду сериала «Клюквенный щербет» Фейзу Дживелек задержали по делу о наркотиках
Андрей Шеньшаков

Кадр: телесериал «Клюквенный щербет»

Актрису хитового турецкого сериала «Клюквенный щербет» Фейзу Дживелек задержали в рамках очередного антинаркотического рейда. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, вместе с ней жандармами был задержан турецкий певец Мабель Матиз.

«В отношении подозреваемых в торговле, употреблении и производстве наркотиков были получены улики. Отдано указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых», — говорится в заявлении генпрокуратуры стамбульского района Бакыркей.

Ранее в рамках борьбы с запрещенными веществами была также задержана актриса Ханде Эрчел. Она сдала тест на наркотики, результаты которого были обнародованы в апреле.

