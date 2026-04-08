Стали известны результаты теста на наркотики звезды «Постучись в мою дверь»

Тесты на наркотики Ханде Эрчел показали отсутствие следов запрещенных веществ

Тесты на наркотики турецкой актрисы Ханде Эрчел, известной по роли в сериале «Постучись в мою дверь», показали отсутствие следов запрещенных веществ. Об этом сообщает местное издание GAZETE PENCERE.

По информации источника, исследование проводилось по образцам крови и волос Эрчел. Сама она еще до получения результатов анализов сделала заявление о том, что никогда не употребляла наркотики.

После обнародования данных исследования судмедэкспертов со звезды были сняты все обвинения. Также вне подозрения и ее бывший бойфренд Хакан Сабанджи.

Ранее турецкая актриса была доставлена в отдел полиции из аэропорта Стамбула, куда прибыла утром. Ханде доставили в управление судмедэкспертизы и взяли образцы крови и волос.