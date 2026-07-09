50 тысяч жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обратились за гражданством РФ после указа президента России Владимира Путина об упрощенной процедуре его получения. Об этом заявил президент образования Вадим Красносельский в интервью РИА Новости.
16 мая президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство Российской Федерации. Теперь резиденты смогут подать заявление в упрощенном порядке.
«Действительно, только за первый месяц после подписания указа было зарегистрировано свыше 50 тысяч заявок на получение российского гражданства», — подчеркнул политик.
Красносельский также заявил, что Тирасполь и Москва предпринимают меры для упрощения процесса оформления документов с целью повышения оперативности и удобства получения гражданства. Это необходимо, добавляет он, из-за большого наплыва заявок.
Ранее Вадим Красносельский заявил, что Российские миротворцы в ПМР остаются единственной гарантией мира. Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье в составе Вооруженных сил (ВС) России находится в регионе с момента окончания Приднестровского конфликта, с 1992 года.