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14:23, 9 июля 2026Бывший СССР

В Приднестровье раскрыли число обратившихся за гражданством жителей после указа Путина

Красносельский: 50 тысяч жителей ПМР обратились за гражданством России после указа Путина
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

50 тысяч жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обратились за гражданством РФ после указа президента России Владимира Путина об упрощенной процедуре его получения. Об этом заявил президент образования Вадим Красносельский в интервью РИА Новости.

16 мая президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство Российской Федерации. Теперь резиденты смогут подать заявление в упрощенном порядке.

«Действительно, только за первый месяц после подписания указа было зарегистрировано свыше 50 тысяч заявок на получение российского гражданства», — подчеркнул политик.

Красносельский также заявил, что Тирасполь и Москва предпринимают меры для упрощения процесса оформления документов с целью повышения оперативности и удобства получения гражданства. Это необходимо, добавляет он, из-за большого наплыва заявок.

Ранее Вадим Красносельский заявил, что Российские миротворцы в ПМР остаются единственной гарантией мира. Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье в составе Вооруженных сил (ВС) России находится в регионе с момента окончания Приднестровского конфликта, с 1992 года.

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