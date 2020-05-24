Дом
 
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 мая
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Названа самая высокооплачиваемая спортсменка в мире
Нурмагомедов назвал величайшего бойца «в истории Twitter»
Названо условие смягчения ограничительных мер из-за коронавируса в России
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии
Валерия поддержала слова Пригожина о «чудовищном» положении артистов
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре 
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
Новости партнеров

Звезда «Мстителей» разломал дом и довел мать до слез

Перейти в «Мою Ленту»
HGTV Home&Garden

Голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер разломал дом своей матери изнутри, чтобы сделать ремонт ее мечты. Результаты работ довели женщину до слез счастья. Процесс переделки дома показали в телешоу Celebrity IOU (российский вариант — «Звездный ремонт») на канале HGTV Home&Garden.

Джереми Реннер вырос в городе Модесто, штат Калифорния, и является старшим из детей Валери Керли. В 1993 году он перебрался в Голливуд, чтобы заняться актерской карьерой. В дальнейшем в Лос-Анджелес переехали и другие дети Валери Керли. «Сейчас здесь живут и все ее внуки, и она осталась там одна. Мама хотела проводить больше времени с внуками», — пояснил Реннер.

Чтобы исправить ситуацию, ее дети решили купить ей дом в Лос-Анджелесе поближе к семье. Выбор пал на дом 1979 года постройки с тремя спальнями. Однако внутренняя отделка с большим количеством зеркал, которые были в моде в 1970-е, не понравилась семье. Кроме того, кухня в доме оказалась слишком маленькой для женщины, которая увлекается готовкой и хочет проводить время со всеми шестью внуками.

В результате дети Валери Керли решили сделать ей сюрприз и полностью отремонтировать дом до ее переезда. Реннер разломал стену между кухней и столовой, чтобы увеличить пространство для готовки, а также сам создал концепцию для помещения. В гостиной расширили окно, а зеркальные элементы из 1970-х заменили на мраморный камин. Кроме того, в ходе ремонта удалось оборудовать в доме дополнительную спальню.

Работы заняли в общей сложности пять недель, в ходе которых ничего не подозревающая женщина жила в доме Реннера. Увидев результаты ремонта, она не поверила своим глазам. «Мне кажется, это не мой дом, Джереми», — сказала Валери Керли. Женщина была уверена, что они с сыном ошиблись адресом. Поняв, что дети сделали ей сюрприз, она расплакалась от счастья. На вопрос о том, каким было ее первое впечатление от внутреннего убранства, женщина ответила: «Модное». «В этом доме могут разместиться все мои дети, все мои внуки. Мы вместе можем создать здесь много новых воспоминаний. Я не могла бы быть счастливее», — сказала она.

Реннер не новичок в строительном бизнесе. В 1990-2000-х он профессионально занимался переделкой домов параллельно с игрой в кино и был вынужден жить с таких зданиях до завершения работ. Актерская карьера стала приносить ему больше денег, чем строительство, только чуть более десяти лет назад. По словам Реннера, в 2008 году он как раз жил в таком незавершенном доме, когда впервые был выдвинут на премию «Оскар» за роль в фильме «Повелитель бури». Готовясь к появлению на красной ковровой дорожке, ему пришлось переодеваться в вечерний костюм среди стройматериалов и инструментов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Брэд Питт разломал стену кувалдой
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке-ветеранах
Илон Маск начал избавляться от недвижимости в США
Другие материалы рубрики
Дом00:0120 мая

Не все включено

Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
08:1523 мая

Россиянам с коронавирусом предложили выделять жилье для самоизоляции

17:1522 мая

Россиянин назвал дом соседей мусором и снес его

16:3922 мая

Российские торговые центры распродадут через Avito

Дом00:0314 мая

«Надеюсь, не будет как в 1998-м»

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
15:5722 мая

Известный блогер раскритиковал меры безопасности в России

14:1122 мая

В российской многоэтажке нашли два десятка борделей

12:5922 мая

В Москве нашли квартиру за 12 тысяч рублей в месяц

Дом00:05 3 мая
Пансионат «Дружба»

Небесный ракурс

Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
12:0522 мая

Дешевые кредиты спровоцировали волну разводов в российском регионе

11:0722 мая

Москвичка отсудила у LG деньги на ремонт квартиры

10:1622 мая

Объяснена неизбежность падения цен на жилье в России

Россия
В Подмосковье отменят цифровые пропуска
Россиянка сломала руку и в больнице получила пару новых переломов и COVID-19
«Растет всеобщее недоверие, всеобщая боязнь»
Мигранты теряют работу в России из-за коронавируса. К чему это приведет?
Московские работодатели аннулировали тысячи пропусков сотрудников
«Чем больше им дают, тем больше хочется!»
Чиновники годами оскорбляли россиян. Как и когда они ответят за хамство?
В психоневрологическом интернате в России почти 300 человек заразились COVID-19
Российская медсестра в бикини стала мировой звездой
Ей восхищаются иностранцы, хвалят в сети и обсуждают политики
Все материалы
Мир
ЕС отреагировал на выход США из Договора по открытому небу
Появилось сообщение о выжившем в авиакатастрофе в Пакистане
«По всему миру происходит настоящий геноцид»
Тысячи женщин из-за карантина оказались заперты с тиранами. Их жизнь превратилась в кошмар
Россия рассказала о нарушении США Договора по открытому небу
«Люди будут умирать»
Бразилия вырывается в лидеры по числу зараженных коронавирусом. Почему там не вводят карантин?
Описаны последние минуты упавшего в Пакистане самолета
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Зеленский заявил о российских войсках в Донбассе
Все материалы
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
Богатейшие люди стали еще богаче
Самый богатый европеец стал богаче на два миллиарда долларов за сутки
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
Судоверфь «Звезда» сдала четыре новых дома для сотрудников предприятия
«Мейнстрим — бесконтактность и низкие цены»
Сооснователь Fix Price — о новых трендах ретейла в условиях пандемии
Все материалы
Силовые структуры
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
«Вы нажили очень опасных врагов»
Российские силовики вступились за вора в законе. Чтобы защитить его, они угрожали боссам мафии
Издатель журнала «Флирт» снова попался на организации проституции
«Она оперировала на кухне»
Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
Следователи проверят данные о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Двух россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Все материалы
Наука и техника
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
«Результат был предсказуем»
Царь-освободитель пытался изменить Россию. Почему его жестоко убили?
Новый iPhone выйдет без наушников
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
Обнаружена главная причина неизлечимого рака
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
Новорожденному впервые пересадили стволовые клетки
Все материалы
Спорт
Французский футболист умер в 24 года
Татьяна Тарасова«Женя должен показать, какой он тренер»
Татьяна Тарасова — о критике Плющенко, зависти конкурентов и последствиях карантина
Кличко поучаствовал в тренировке Холифилда
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Лучший биатлонист мира посмеялся над безумием Бьорндалена
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
У Погребняка обнаружили коронавирус
Все материалы
Культура
Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под пытками
Шальная императрица
Сексуальная свобода, попы и реки водки: какой видят жизнь Екатерины Великой иностранцы и россияне
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Последний путь и череда неудач
Как рассказать ребенку про смерть, чувства и проблемы
Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам
Вечно молодой
 
В России описали изменения в работе музеев и театров после пандемии коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Школьникам пришлось посмотреть жесткое порно ради домашнего задания
«Мне желают сдохнуть, когда выйду из больницы»
Из-за коронавируса в России стало больше жертв травли в интернете. Как с этим бороться?
Раскрыты подробности состояния заразившегося коронавирусом сатирика Трушкина
«Люди думают, что в интернете все уже оплачено»
Из-за коронавируса россияне массово смотрят пиратские фильмы. Почему это плохо?
Михалков обвинил Познера во лжи и раскрыл детали их тайной переписки
Михалков ответил матом на критику его передачи о чипировании
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Все материалы
Ценности
Раскрыты возникшие при пандемии коронавируса новые показатели богатства
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Дизайнер снял в рекламе свою бабушку в пиджаке на голое тело
Самое красивое оружие СССР
Чем жертвовали советские манекенщицы ради роскошной жизни и мировой славы
На обложке Vogue появилась обнаженная плюс-сайз модель
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
Самая красивая женщина в мире попозировала в бикини в изоляции
Все материалы
Путешествия
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
«Ты же русский, может, у тебя и получится»
Как россиянин отправился покорять Турцию на велосипеде и сразился с собачьей стаей
Все материалы
Из жизни
Мальчик сходил на рыбалку и раскрыл многолетнюю тайну
«Это настоящее чудо»
Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли
Необычный подарок бойфренда довел именинницу до истерики
Луиза ПьетрюичИсчезнувшая
Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
Пассажиры метро занялись сексом на опустевшей из-за коронавируса станции
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
Служивший при 11 президентах США дворецкий Белого дома умер от коронавируса
Все материалы
Renault готовит бюджетный универсал — преемника «Ларгуса»
Антикиллер: G-Class в броне
Видео: Mercedes-Benz G 500 Guard — броневик на базе Гелендевагена, который спасёт от Калашникова
Volkswagen может прийти в Россию с новым народным брендом и дешевыми моделями
Прощай, Chevrolet Impala
Шесть десятилетий истории «Золотой антилопы» закончились
Новую Kia Optima не будут продавать в Европе из-за низкого спроса
Суперкару De Tomaso Pantera — 50 лет!
Среднемоторное спорткупе стало олдтаймером — самое время вспомнить его историю
В продаже появилась уникальная Ferrari F40 с пробегом 311 километров
Все материалы
Дом
В Москве нашли квартиру за 12 тысяч рублей в месяц
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Дешевые кредиты спровоцировали волну разводов в российском регионе
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Москвичка отсудила у LG деньги на ремонт квартиры
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
Объяснена неизбежность падения цен на жилье в России
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Урале взялись за ремонт сельских дорог
В водоемы Тверской области выпустят миллионы рыб
Россияне стали реже умирать от рака
В российском регионе внедрят масочное наблюдение
Все материалы