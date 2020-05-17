Брэд Питт разломал стену кувалдой

Голливудский актер, обладатель премии «Оскар» Брэд Питт сделал сюрприз своей гримерше Джин Блэк, полностью отремонтировав и переделав ее небольшой гараж под мэйкап-студию и гостевой домик. В процессе перестройки он разломал старую стену дома кувалдой. История Питта и его подруги была показана в пилотном выпуске телешоу Celebrity IOU (российский вариант — «Звездный ремонт») на канале HGTV Home&Garden.

Джин Блэк является гримером и ближайшим другом Брэда Питта на протяжении уже 30 лет. Они познакомились в 1990 году, когда оба только начинали карьеру в Голливуде. В дальнейшем Питт и Блэк неоднократно работали вместе, среди их совместных работ такие картины, как «Бойцовский клуб», «Мистер и Миссис Смит» и «Однажды в Голливуде». «Однажды ей даже пришлось гримировать мою задницу. После таких моментов становится сложно смотреть друг другу в глаза на съемочной площадке», — отметил Питт.

Блэк владеет небольшим домом в Санта-Монике на западе округа Лос-Анджелес с одной спальней и одной ванной комнатой. На участке отдельно от дома расположен гараж площадью 37 квадратных метров. По словам Питта, на протяжении 10 лет она мечтала переделать эту постройку в гостевой домик и мэйкап-студию одновременно. «Но она никогда сама не сделает этого, если только не приедет братец и не сделает все за нее», — смеется он.

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Работы по перестройке гаража велись три недели, пока Блэк отсутствовала в городе. Питт поучаствовал в сносе старых стен постройки. «Обожаю звуки строительных работ. Если долго ничего не буду строить, могу умереть», — сказал актер. В ходе ремонта была сделана полная перепланировка. В помещении, которое до этого представляло собой единое пространство, возвели стену, за которой разместили ванную и кладовую для хранения косметики и инструментов для наложения грима.

Большая часть здания превратилась с жилую студию с кухней. Для экономии места в ней разместили кровать-трансформер, а некоторые стеллажи переделали в скрытые шкафы — при нажатии на специальную кнопку за ними открывается обширное пространство. Также на участке возле дома был обустроен сад-палео.

По словам голливудской звезды, его подруга просто не представляла весь потенциал «своей лачуги». «Никогда бы не подумал, насколько тактилен Брэд Питт, как он любит оценивать материалы наощупь. И еще он силен в визуализации всего того, что мы запланировали», — рассказал на съемках один из ведущих Дрю Скотт. Реализованный в итоге проект он назвал уникальным местом, созданным в единственном экземпляре только для Джин Блэк. «Это фантастика. Даже не представляю, что это значит для нее», — добавил Питт.

Сама Блэк по возвращении назвала получившийся дом «настоящим безумием». «Я знаю о щедрости Брэда, и она безгранична. Но о том, что случилось, я не могла даже подумать. Я очень тронута», — сказала героиня программы. Брэд Питт не единственный артист, с которым сотрудничает Джин Блэк. Она также является гримером таких голливудских звезд, как Джулия Робертс и Джош Бролин.

Канал HGTV Home&Garden, входящий в портфолио Discovery, круглосуточно доступен для просмотра в России в базовых пакетах многих операторов связи. Контент канала посвящен дизайну, ремонту и домашнему уюту. Программа Celebrity IOU в российском варианте будет называться «Звездный ремонт».

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