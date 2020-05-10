Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке-ветеранах

В честь Дня Победы, 9 мая, американская актриса Милла Йовович поздравила всех подписчиков с праздником и рассказала о своих бабушке и дедушке-ветеранах Великой Отечественной войны. Публикацию с фотографиями и орденами родственников актриса разместила в своем Instagram-аккаунте.

«В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже всю войну боролся», — написала Йовович по-русски. Она также добавила, что другой ее дед, Богдан Йовович, сражался в рядах югославских партизан.

Фото опубликовано @millajovovich

По словам актрисы, в минуты грусти она всегда вспоминает про своих предков-ветеранов. Она отметила, в сравнении с тем, что им пришлось пережить, ничего не кажется «таким сложным».

Йовович поздравили и ее российские и украинские подписчики. Они выразили свое восхищение историей актрисы о ее родственниках, поблагодарили за то, что она не забывают свою историю, и пожелали мирного неба над головой.

Ранее Милла Йовович прочитала детскую книгу «Муха-Цокотуха» на русском языке в рамках акции «Сказки на дому». Участники этого проекта — русскоязычные актеры и актрисы — читают на видео детские сказки, находясь на самоизоляции.

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