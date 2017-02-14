Милла Йовович призналась в желании пожить в «настоящей» России

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович заявила о желании пожить пару месяцев в России. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС во вторник, 14 февраля.

«Хотела бы приехать с дочками на пару месяцев и увидеть Россию настоящую, не только Москву, но и, к примеру, Санкт-Петербург», — отметила Йовович. По ее словам, остаться в стране ее могли бы заставить отечественные пельмени: «Таких нигде не найдешь».

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Отвечая на вопрос, кого из российских героинь актриса хотела бы сыграть в кино, Йовович вспомнила мультфильм «Маша и Медведь», пошутив, что исполнила бы роль медведя.

41-летняя актриса приехала в Москву вместе с мужем, режиссером Полом Андерсоном, чтобы представить ленту «Обитель зла: Последняя глава». Фильм появился на российских экранах 10 февраля, Йовович исполнила в нем главную роль.

«Обитель зла» — серия фильмов ужасов. Первая картина, основанная на одноименной игровой серии компании Capcom, вышла в 2002 году. Всего было снято шесть лент. Главная героиня франшизы — девушка Элис (Йовович), которая противостоит медицинской корпорации «Амбрелла», виновной в биологической катастрофе планетарного масштаба.

Милла Йовович также снялась в фильмах «Пятый элемент», «Жанна Д'Арк» и «Чаплин».