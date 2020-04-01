Дочь Миллы Йовович написала сказку на русском языке

@millajovovich / Instagram

12-летняя дочь Миллы Йовович написала сказку про крысу Борю и жабу Ларису на русском языке. Актриса опубликовала в Instagram запись того, как девочка зачитывает свой рассказ.

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В подписи к видео Йовович объяснила, что во время карантина из-за пандемии коронавируса и отмены занятий в школах ее дочь начала больше времени уделять урокам русского языка. «Сегодня она решила написать историю на русском, кириллицей! История глупая и милая, о крысе и жабе, которые живут вместе и которые устраивают ужин», — объяснила она.

В 2017 году Милла Йовович заявила о желании пожить пару месяцев в России. «Хотела бы приехать с дочками на пару месяцев и увидеть Россию настоящую, не только Москву, но и, к примеру, Санкт-Петербург», — отметила актриса. По ее словам, остаться в стране ее могли бы заставить отечественные пельмени, потому что их «нигде не найдешь».

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