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Милла Йовович рассказала о шоке от вида рогатого Дэвида Харбора

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Милла Йовович

Американская актриса Милла Йовович, сыгравшая Кровавую королеву в грядущем боевике «Хеллбой», была шокирована, впервые вживую увидев загримированного исполнителя главной роли Дэвида Харбора. Об этом артистка рассказала «Ленте.ру».

«В этом костюме Дэвид производил неизгладимое впечатление. Он и без того достаточно высокий парень. Но с костюмом, маской и рогами получилось незабываемое зрелище. Я была в шоке, когда первый раз его увидела. Очень здорово. Ему удалось ухватить самую суть персонажа и передать его самоуверенность, язвительность, яркость. Он идеально подошел на эту роль. Я поняла это с первой секунды», — призналась Йовович.

Актриса также рассказала о своей роли в боевике: «Кровавая королева Нимуэ — очень непростая женщина. Она пытается объединить два разных мира: созданий тьмы и человечество.Она искренне верит, что они могли бы жить в мире, и делает все возможное для этого. Но король Артур и волшебник Мерлин не верят в чистоту ее намерений. И они ее убивают. Вернее, пытаются убить, ведь она бессмертна».

Режиссером «Хеллбоя» выступил Нил Маршалл («Мир Дикого Запада», «Игра престолов»). В российский прокат лента выйдет 11 апреля. В январе фильм вошел в список самых ожидаемых боевиков 2019 года по версии Collider.

До Харбора главного героя в картинах «Хеллбой: Герой из пекла» и «Хеллбой 2: Золотая армия» играл Рон Перлман. Серия основана на комиксах издательства Dark Horse Comics.

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