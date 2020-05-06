Илон Маск начал избавляться от недвижимости в США

В американской онлайн-базе недвижимости Zillow появились объявления о продаже двух домов, принадлежащих предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает BBC.

Глава Tesla и SpaceX якобы сам, без участия риелторов, реализует объекты стоимостью 9,5 миллиона и 30 миллионов долларов. Оба особняка расположены в США, в границах Лос-Анджелеса. Один из домов, менее дорогой, ранее принадлежал голливудскому актеру Джину Уайлдеру. На территории имения за 30 миллионов есть теннисный корт, бассейн и фруктовый сад. Из окон дома открываются виды на океан.

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Как отмечает BBC, риелторы «не понимают, что происходит». Некоторые полагают, что объявления ненастоящие — сайт Zillow могли взломать хакеры, которые и разместили информацию о продаже недвижимости Маска.

О намерении избавиться от всего имущества Маск сообщил в Twitter 1 мая. Тогда же он написал, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого. Вслед за этим заявлением акции упали на 7,1 процента, до 711,5 доллара США.

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