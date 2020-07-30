Москвичи остались дома и массово закупились водонагревателями

В Москве летом 2020-го зафиксирован рекордный спрос на водонагреватели. С начала июня и до конца июля горожане в два раза чаще, чем в прошлом году, интересовались возможностью приобретения этого бытового прибора, говорится в исследовании сервиса «Авито», имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики связывают такую динамику продаж с пандемией коронавируса: из-за карантинных ограничений москвичи остались дома и были вынуждены массово закупить водонагреватели. «В этом году многим горожанам пришлось изменить свои планы. Они не смогли запланировать отпуск и уехать на время отключения горячей воды, поэтому спрос подскочил больше, чем обычно», — поясняют исследователи.

По данным «Авито», средняя стоимость водонагревателя в Москве в настоящее время составляет 3,13 тысячи рублей — на 3 процента меньше, чем летом 2019-го.

Ранее в июле стало известно, что пандемия коронавируса спровоцировала рост глобального спроса на велосипеды, этот тренд не обошел стороной и Россию. По данным исследовательской компании NPD Group, только в США продажи велосипедов, запчастей и велоаксессуаров в апреле выросли на 75 процентов по сравнению с апрелем 2019-го.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru