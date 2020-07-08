Раскрыто влияние пандемии коронавируса на продажи велосипедов

Пандемия коронавируса спровоцировала рост глобального спроса на велосипеды, этот тренд не обошел стороной и Россию, пишут в среду, 8 июля, «Известия».

По данным исследовательской компании NPD Group, в апреле продажи велосипедов, запчастей и велоаксессуаров в США выросли на 75 процентов по сравнению с апрелем 2019 года. Как следствие, в Китае производство велосипедов в мае было увеличено на 44 процента с целью заполнить американский рынок.

Выросла популярность велосипедов и в Великобритании. В апреле рост спроса составил 60 процентов, а на бюджетные модели — на 112 процентов. Эксперты связывают это со страхом британцев заразиться коронавирусом в общественном транспорте и с хорошей погодой.

Полюбили велосипеды и в других странах Европы. По данным компании AliExpress, онлайн-продажи этих транспортных средств в Италии в июне выросли в восемь раз, а в Испании по сравнению с июнем прошлого года — в пять раз. О росте числа заказов сообщают и производители. Как отметил представитель одной из компании, на эту тенденцию стали реагировать и власти, создавая инфраструктуру для передвижения на велосипедах.

Интерес к велосипедам проявили и россияне. Как рассказал представитель российского проекта в области развития велокультуры Let’s bike it! Владимир Кумов, веломагазины отмечают, что прежние поставки уже раскуплены, а с новыми партиями возникли сложности, так как «производители велосипедов не были готовы к такому спросу во всем мире». Причем, по словам Кумова, активно раскупаются не только новые велосипеды, но и подержанные.

О росте продаж сообщают и представители ритейла. Весной, когда магазины были закрыты, велосипеды продавались через интернет. С их открытием спрос вырос и достиг прошлогодних показателей.

Ранее аналитики ЦИАН сообщили, что ограничения, введенные в большинстве городов-миллионников России из-за распространения коронавируса, привели к увеличению сроков продажи квартир на вторичном рынке.

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