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Стало известно о погибшем из-за пожара на российском заводе

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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В результате пожара на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, передает ТАСС в понедельник, 25 января.

Еще один человек пострадал, его госпитализировали. На месте происшествия работает начальник МЧС по региону Марат Латыпов. Также организована работа оперштаба.

О пожаре на заводе стало известно ранее, 25 января. Сообщалось, что на заводе горят две емкости с метановодородом объемом 25 кубометров, одна из которых разрушилась. В сети появилось видео, на котором видна яркая вспышка в небе.

«Уфаоргсинтез» — завод органического синтеза. На предприятии производят нефтехимическую продукцию, а также работают с попутными газами нефтепереработки и других продуктов нефтехимии. Предприятие входит в нефтяную компанию «Башнефть».

Предыстория: Пожар на российском заводе попал на видео
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