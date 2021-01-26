Смертельный пожар на российском заводе потушили

Смертельный пожар на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе потушили. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в 04:33 по московскому времени, для этого были задействованы 127 человек и 44 единицы техники. Пожару был присвоен четвертый номер сложности (из пяти возможных), позже его понизили до третьего.

В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

О пожаре на заводе стало известно 25 января. В здании горели две емкости с метановодородом объемом 25 кубометров, одна из которых разрушилась. Возгорание началось на открытой площадке предприятия, перед этим произошел взрыв. В сети появилось видео, на котором видна яркая вспышка в небе.

«Уфаоргсинтез» — завод органического синтеза. На предприятии производят нефтехимическую продукцию, а также работают с попутными газами нефтепереработки и других продуктов нефтехимии. Предприятие входит в нефтяную компанию «Башнефть».