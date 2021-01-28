Взрыв на российском пороховом заводе попал на видео

Взрыв прогремел на пороховом заводе в Перми утром в четверг, 28 января. Снятое очевидцами видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как человек стоит на трассе и снимает огненный столб дыма, поднимающийся в небо. «Это Закамск [микрорайон в Перми], ребят. Это нормально», — говорит оператор.

ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав сообщает, что в результате инцидента пострадали трое мужчин, они госпитализированы в ожоговый центр.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано. На предприятии работает дежурная бригада скорой, обстоятельства происшествия уточняются.