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Взрыв на российском пороховом заводе попал на видео

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Взрыв прогремел на пороховом заводе в Перми утром в четверг, 28 января. Снятое очевидцами видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как человек стоит на трассе и снимает огненный столб дыма, поднимающийся в небо. «Это Закамск [микрорайон в Перми], ребят. Это нормально», — говорит оператор.

ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав сообщает, что в результате инцидента пострадали трое мужчин, они госпитализированы в ожоговый центр.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано. На предприятии работает дежурная бригада скорой, обстоятельства происшествия уточняются.

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