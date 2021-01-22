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Раскрыто состояние одного из пострадавших при взрыве в Краснодаре

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Один из пострадавших при взрыве газового баллона в павильоне на цветочном рынке в Краснодаре получил ожог 80 процентов тела. Его состояние раскрыли ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Известно, что в результате происшествия скончался один человек, а травмы получили еще двое. Их личности пока не установлены.

«Это легальный цветочный рынок, где ведется стационарная торговля», — уточнили в пресс-службе. Следователи и прокуратура региона организовали ряд проверок после случившегося.

Взрыв газа произошел вечером 22 января. После этого на площади 150 квадратных метров возник пожар. Из помещения пришлось эвакуировать более 100 человек. Один из павильонов оказался полностью разрушен. В 21:21 пожар был локализован.

Предыстория: Взрыв в Краснодаре попал на видео
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