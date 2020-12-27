Россиянка с инвалидностью устроила взрыв в доме

Жительница Нижнего Новгорода устроила взрыв газа в многоэтажном доме, в результате происшествия она погибла. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета по региону.

По версии следствии, утром 26 декабря произошел взрыв газа с последующим возгоранием на 6 этаже 9-этажного жилого дома по улице Березовской в Московском районе города. Предполагается, что 54-летняя россиянка могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты. Она состояла на учете у психиатра и имела инвалидность. Весной 2020 года она уже совершала подобные действия и предотвратить трагедию смогла находящаяся в то время в квартире мать женщины.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время продолжается осмотр места происшествия и проводятся различные экспертизы.

В октябре пенсионерка из села Кизиловое (Крым) устроила взрыв газа в двухэтажном доме. 81-летняя женщина начала готовить суп, однако уснула и забыла выключить плиту. Проснувшись, россиянка поднесла зажженную спичку к конфорке, в результате чего произошел взрыв. Пенсионерку доставили в больницу в тяжелом состоянии. У женщины диагностировали закрытые переломы бедер, переломы голени, ожоги лица и рук, а также сотрясение мозга.