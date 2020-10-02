Пострадавшую от взрыва газа пятиэтажку в Орехово-Зуеве отремонтировали

Жильцы пятиэтажки в Орехово-Зуеве, где в апреле произошел взрыв газа, получили ключи от восстановленных квартир, сообщил зампредседателя областного правительства Евгений Хромушин. Его цитирует РИАМО в пятницу, 2 октября.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в 40 жилых помещениях 1-го и 2-го подъездов дома №31 по улице Гагарина был проведен капитальный ремонт, установлены новые газовые плиты и колонки.

«Благодаря личному участию губернатора в этом процессе все квартиры сданы не в состоянии бетонных стен, а состоянии так называемой муниципальной отделки, сюда можно въехать и сразу жить», — сказал Хромушин.

До октября жителям первых двух подъездов было предложено бесплатное проживание в санатории или гостинице. Все восстановительные работы внутри жилых помещений согласовывались с каждым собственником индивидуально.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин особо подчеркнул, что местные власти постарались учесть все просьбы и пожелания жильцов.

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье произошел днем 4 апреля.

В результате обрушились три верхних этажа второго подъезда, три человека погибли.