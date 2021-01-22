Взрыв в Краснодаре попал на видео

В торговом помещении в Краснодаре произошел взрыв газа. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС России. Кадры с места события опубликовал Telegram-канал «ЯП-Cобытия».

По данным ведомства, в результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали. Их направили в краевую клиническую больницу города.

Взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. Один из павильонов оказался полностью разрушен. В 21:21 пожар был локализован.

ТАСС уточняет, что взрыв случился в супермаркете на площади 150 квадратных метров. Из помещения пришлось эвакуировать более 100 человек. В то же время Telegram-канал «Подъем» пишет, что место события — цветочный рынок города. Согласно местному ресурсу «Туподар Краснодар», загорелся киоск с шаурмой рядом с рынком.