При пожаре в Новой Москве погибли трое детей

Трое детей погибли, еще 14 человек пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Пожар произошел в доме в поселении Мосрентген. Из здания были эвакуированы около 40 человек. Два ребенка умерли уже в карете скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. По данным источника, в одной из квартир произошло короткое замыкание.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте сообщил, что всем пострадавшим при пожаре будет оказана помощь.