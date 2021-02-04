Путин наградил погибших при тушении склада в Красноярске пожарных

Президент России Владимир Путин посмертно награди погибших при тушении склада в Красноярске пожарных. Данный указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что ордена присвоены «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях».

Орден присвоен старшему прапорщику внутренней службы Пузыреву Алексею, сержанту внутренней службы Рябцеву Максиму и старшему прапорщику внутренней службы Жалнерчику Анатолию.

Ранее стало известно о гибели трех пожарных в ходе тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара.