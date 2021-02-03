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Мэр Красноярска подтвердил гибель трех пожарных при тушении склада

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Фото: Олег Кузьмин / РИА Новости

Власти Красноярска подтвердили информацию о гибели трех пожарных и еще одного человека во время мощного пожара на складе автозапчастей. Об этом в своем Instagram сообщил мэр Сергей Еремин.

«Такие горькие события. Гибель троих пожарных и работника склада, на поиски которого они отправились, пытаясь спасти», — написал Еремин, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Ранее стало известно об обнаружении труп работника склада. Тела трех участвовавших в тушении спасателей до сих пор не нашли.

Пожар начался утром в среду, 3 февраля. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров. Пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания.

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