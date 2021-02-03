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Трое спасателей пропали при тушении мощного пожара в российском городе

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Трое пожарных пропали во время тушения склада автозапчастей в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства сообщил, что звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь уже около часа.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что глава ведомства Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара.

Ранее стало известно, что пожару присвоен третий ранг сложности, поскольку произошло обрушение кровли склада. Информация о происшествии поступила в 06:39 по московскому времени.

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