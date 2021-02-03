Трое пропавших при тушении мощного пожара спасателей погибли

Трое спасателей, которые пропали во время тушения мощного пожара на складе автозапчастей в Красноярске, погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, пожарные, предварительно, попали под обрушение кровли. Кислородные баллоны, которые они носят с собой, рассчитаны максимум на 40 минут, тогда как связь с ним была утеряна более часа назад.

О пожаре стало известно ранее, 3 февраля, ему присвоен третий ранг сложности. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара.