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Трое пропавших при тушении мощного пожара спасателей погибли

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Трое спасателей, которые пропали во время тушения мощного пожара на складе автозапчастей в Красноярске, погибли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, пожарные, предварительно, попали под обрушение кровли. Кислородные баллоны, которые они носят с собой, рассчитаны максимум на 40 минут, тогда как связь с ним была утеряна более часа назад.

О пожаре стало известно ранее, 3 февраля, ему присвоен третий ранг сложности. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара.

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