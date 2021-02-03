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На месте мощного пожара в российском городе нашли тело погибшего

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Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

На месте мощного пожара на складе автозапчастей в Красноярске найдено тело одного погибшего. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, в Следственном комитете (СК) агентству подтвердили информацию о гибели человека.

В ведомстве отметили, что, предположительно, погиб сотрудник склада. Трое пожарных, о смерти которых сообщалось ранее, зашли в горящее здание для поиска человека. Пропавших спасателей до сих пор не нашли, уточнили в СК.

По факту гибели человека проводится проверка, добавили в ведомстве.

О пожаре стало известно ранее, 3 февраля, ему присвоен третий ранг сложности. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин пожара.

Предыстория: Трое пропавших при тушении мощного пожара спасателей погибли
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