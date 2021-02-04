Погибшим при тушении пожара российским спасателям не хватило кислорода

Трое сотрудников пожарно-спасательной службы могли погибнуть во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске из-за того, что им не хватило кислорода в баллонах. Об этом пишет «Новая газета».

Погибшие спасатели искали в помещении пострадавшего человека, но через некоторое время сами перестали выходить на связь. Издание опубликовало радиоперехват переговоров пожарных. Спасатели говорили о том, что у них закончился воздух в баллонах.

Пожар начался утром в среду, 3 февраля. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров. Пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе.