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Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео

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На Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Башкирии. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал MDK.

Возгорание трубопровода произошло в 21:10 по московскому времени и было ликвидировано примерно через час. В тушении огня приняли участие 24 человека и семь единиц техники. Высота факельного горения достигала десяти метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

30 января на северо-востоке Москвы произошел сильный пожар из-за взрывов газовых баллонов. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Отмечалось, что факельное горение и взрывы произошли на промышленном объекте на Туристской улице.

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