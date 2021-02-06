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Раскрыты подробности смертельного пожара в Новой Москве

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Фото: Олег Кузьмин / РИА Новости

Техническая неисправность могла стать причиной смертельного пожара в многоэтажном доме в Новой Москве. Подробности происшествия раскрыла представитель Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

Пожар произошел в жилом доме в поселке Мосрентген. По словам Ивановой, следствие рассматривает различные версии случившегося. Она также отметила, что к возгоранию могла привести неисправная электропроводка.

В настоящий момент на месте работают специалисты, которые проводят экспертизы. Согласно данным МЧС, жертвами пожара стали двое детей и один взрослый. 14 жителей пострадали. СК продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

О возгорании стало известно днем 6 февраля. Вскоре СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал оказать пострадавшим помощь.

Предыстория: При пожаре в Новой Москве погибли трое детей
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