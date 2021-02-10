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Пациент с коронавирусом поджег больницу

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Фото: Miguel Vidal / REUTERS

Пациент с коронавирусом поджег больницу в испанском Кадисе. Об этом сообщает Diario de Cadiz.

По информации издания, мужчина требовал выпустить его, а после отказа раздобыл дезинфицирующий гель на спиртовой основе и поджег матрас. Огонь охватил две палаты на шестом этаже больницы.

Персоналу удалось эвакуировать больных. Пострадавших нет, злоумышленник арестован.

Из-за пожара три этажа больницы оказались в нерабочем состоянии. Другие больницы города и местная школа предложили разместить пациентов у себя в случае необходимости, однако руководство пострадавшей клиники справилось с ситуацией самостоятельно.

4 февраля в инфекционной больнице Запорожской области Украины произошел пожар. В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое пострадали. Спасателям удалось вывести из огня восемь человек.

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