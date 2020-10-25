Шестилетняя девочка играла с антисептиком и получила ожоги лица

Шестилетняя девочка получила ожоги, играя с дезинфицирующим средством для рук. Один из приятелей малышки случайно поджег ей лицо, которое было измазано санитайзером. Об этом пишет The Sun.

Оказалось, что девочка играла в саду со своими друзьями, брызгая друг в друга и на крыльцо антисептиком. Один из детей вдруг принес зажигалку и случайно поджег ей лицо малышки. Ее сразу отправили в больницу.

От травмы на лице девочки остался сплошной красный шрам от уха до уха. По словам мамы пострадавшей, на протяжении трех месяцев после полученных увечий малышка отказывалась смотреть на себя в зеркало. Кроме того, она часто выключает камеру во время онлайн-занятий в школе, потому что не хочет, чтобы ее видели.

«В некоторые дни ей лучше. В один прекрасный день она будет пытаться игнорировать шрамы, а на следующий день она будет очень расстроена и будет думать, что снова отвратительна», — поделилась переживаниями мать девочки. Сейчас ей приходится носить повязку, чтобы шрамы заживали.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уже предупредило покупателей, что недобросовестные производители могут подмешивать в санитайзеры метиловый спирт. Это токсичное легковоспламеняющееся вещество не раз становилось виновником слепоты и ожогов.