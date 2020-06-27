Выпитый антисептик погубил трех американцев и покалечил еще четверых

Трое жителей американского штата Нью-Мексико скончались после употребления антисептика в качестве напитка. Об этом сообщает местный телеканал KOAT со ссылкой на департамент здравоохранения штата, передает РИА Новости.

Еще четыре человека серьезно пострадали. Так, один из выпивших антибактериальное средство ослеп, а трое находятся в критическом состоянии.

Причиной отравления стал метиловый спирт, на основе которого сделано средство. Другие подробности инцидента не приводятся.

В мае москвич испугался заражения коронавирусом и выпил дезинфицирующий гель, чтобы обезопасить себя. 48-летнего россиянина привезли в клиническую больницу столицы в тяжелом состоянии, ему диагностировали отравление неизвестным спиртосодержащим средством. Пациент впал в кому, врачам не удалось его спасти. Он умер в реанимации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!