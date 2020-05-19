Вышедшим на работу стриптизершам пришлось прикрыться масками

Стриптиз-клуб The Den, расположенный в американском городе Шайенн, штат Вайоминг, заработал после смягчения режима изоляции, введенного в стране из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета USA Today.

15 мая, по случаю возобновления работы, клуб для взрослых устроил пятничную вечеринку, заставив полуголых танцовщиц прикрыть лица масками. Девушки, как и прежде, выступали перед зрителями в нижнем белье, купальных костюмах и на высоких шпильках, однако теперь на них были надеты медицинские маски или банданы.

«Я очень рада, но немного нервничаю, потому что вирус все еще бушует. Но я счастлива, что наконец могут выйти на работу. Ведь многие все еще не могут», — поделилась своими эмоциями 20-летняя танцовщица Дорис Крейг (Doris Craig). «22 доллара (1,6 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), — отметила ее 23-летняя коллега, подсчитав заработанные за смену деньги. — Не так уж и плохо!»

Стриптиз-клуб The Den соблюдает все меры предосторожности, чтобы остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Помимо прочего, заведение рекомендует гостям выдерживать социальную дистанцию и пользоваться расставленными по клубу антисептиками.

В конце марта сообщалось, что в американском городе Портленд, штат Орегон, танцовщицы стриптиз-клуба Lucky Devil Lounge занялись доставкой еды на дом. В их Twitter-аккаунте опубликовано видео, где полуголая стриптизерша передает еду клиенту и акцентирует внимание мужчины на своем оголенном бюсте.

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