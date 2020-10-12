В России оценили пользу обработки мебели от COVID-19 антисептиком

Протирая поверхности антисептиком, можно избавиться от ряда бактерий, считает заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов. Однако поможет ли это от COVID-19 — неизвестно. Слова специалиста приводятся в материале газеты «Комсомольская правда».

В статье уточняется, что ученые долгое время изучают вопрос поведения коронавируса на различных поверхностях. Выяснено, что при температуре в +33 градуса инфекции этой группы становятся неактивными за 16 часов. А температуре в +56 градусов — за 10 минут.

Но условия в офисах отличаются от вышеперечисленных. В таком случае вызывает сомнение смысл обработки мебели в помещениях общего пользования, говорится в статье. «Так вы как минимум избавитесь от других бактерий, которые скапливаются там. Но вот поможет ли это защититься о коронавируса — вопрос», — оценил пользу обработки Шестопалов.

Ранее советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов сообщил, что почти половина дезинфицирующих средств, которыми пользуются россияне, неэффективны. Одна из причин заключается в том, что граждане пользуются антисептиками, не подходящими для тех целей, которые указаны в инструкции по применению.