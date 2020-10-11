В России сообщили срок защитного действия антисептика

Защитное антимикробное действие антисептика сохраняется в среднем до трех часов. Об этом ТАСС рассказала руководитель эпидемиологической службы, врач-эпидемиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова.

По ее словам, кожные антисептики могут обладать различным по длительности сроком защиты. Так, производители некоторых средств заявляют о пролонгированном антимикробном действии продукта. В любом случае необходимо перед применением читать инструкцию, в которой должны быть указаны режимы обработки рук для эффективной борьбы против бактерий и вирусов.

Квасова посоветовала наносить на кожу три-пять миллилитров антисептика и втирать его до полного высыхания, не смывая. «Использовать антисептик необходимо в общественных местах перед и после контакта — касания носа, прикрывания рта, со средствами индивидуальной защиты, окружающими и личными предметами», — заключила специалист.

Ранее советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов сообщил, что почти половина дезинфицирующих средств, которыми пользуются россияне, неэффективны. Одна из причин заключается в том, что граждане пользуются антисептиками, не подходящими для тех целей, которые указаны в инструкции по применению.