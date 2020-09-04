Россияне пожаловались на разъевший кожу их детям школьный антисептик

Родители школьников в Анапе (Краснодарский край) пожаловались на антисептик, от которого у детей начала слезать кожа с рук. Фото последствий использования разъедающего кожу средства публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«В школе №6 при входе обрабатывают руки средством с запахом хлора, на обращение с просьбой показать, что за средство, нескольким родителям назвали разные люди разные средства... А итог печальный. Сегодня только 4 сентября, а руки ребенка уже в плачевном состоянии», — посетовала местная жительница.

Еще одна женщина, мать ученика школы №4, рассказала, что от используемого в учебном заведении средства сильно пахнет хлоркой.

Издание обратилось в департамент образования и администрации школ за комментариями.

Также из-за пандемии коронавируса в российских школах на входе начали измерять температуру, из-за чего в некоторых из них образовались очереди. Видео очередей появилось в сети 2 сентября. В ролике показаны четыре крупных российских города — Набережные Челны, Краснодар, Пермь и Тверь. На опубликованных кадрах видно, что на улице перед школами столпились как дети, так и их родители. Причем, судя по ролику, в одном из городов детям приходилось стоять на улице под дождем.