Учебный год в России начнется с ограничениями из-за коронавируса

В новом учебном году, который наступил 1 сентября, российские школьники будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс будет организован с ограничениями. Конкретные меры перечислены на сайте Роспотребнадзора.

Так, родителей в образовательное учреждение свободно пускать не будут. По словам начальницы отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галины Яновской, члены семей смогут попасть в школу только в случае необходимости. Родительские собрания переведут в режим онлайн.

Носить маски учителей и школьников не обязывают, однако при первых симптомах ОРВИ ребенка или сотрудника учебного заведения предписано изолировать. В случае выявления случая коронавируса в классе, всех, кто контактировал с зараженным, переведут на двухнедельный карантин.

Согласно новым санитарным правилам, дезинфекцию в классах должны проводить несколько раз в день, в столовых — до и после обеда. При входе в учебные заведения установят дозаторы с антисептиками, а у всех учеников, преподавателей и сотрудников школ перед началом занятий будут измерять температуру.

В некоторых регионах торжественные линейки на 1 сентября отменены, в других их организуют только для первоклассников и выпускников.

Классные руководители получат больше денег

Размер компенсации составляет пять тысяч рублей. На эти цели из федерального бюджета выделят почти 25 миллиардов рублей.

25 миллиардов рублей направят на выплаты классным руководителям

В январе президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что классное руководство — это большая ответственность, которая требует таких надбавок, причем с сохранением существующих.

Согласно еще одному нововведению, с этого учебного года родных братьев и сестер будут зачислять в школы и детские сады в приоритетном порядке без очереди.

В вузах будет действовать масочный режим

В отличие от школьников, студентам придется носить маски. Это же правило распространяется на преподавательский состав вузов, отказаться от средств индивидуальной защиты педагоги могут только во время лекций.

Преподавателям старше 65 лет рекомендовали работать дистанционно.

Ранее сообщалось, что в начале нового учебного года в российских вузах регулярно будет проводиться измерение температуры и дезинфекция воздуха. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные планы обучения, а иностранные студенты смогут вернуться к учебе только после двухнедельного карантина, заявлял глава Минобрнауки Валерий Фальков.