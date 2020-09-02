Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео

В российских школах образовались очереди из-за проверки температуры у детей на входе. Видео публикует издание Baza в своем Telegram-канале в среду, 2 сентября.

В ролике показано четыре крупных российских города — Набережные Челны, Краснодар, Пермь и Тверь. На опубликованных кадрах видно, что на улице столпились как дети, так и их родители. Причем, судя по ролику, в одном из городов детям приходится стоять на улице под дождем.

Издание подчеркивает, что в некоторых городах школьники стояли в очереди по полчаса. Их родители жалуются, что пропускной режим в школы плохо организован, тогда как администрация учреждений убеждена, что на коронавирус нужно проверять всех.

В новом учебном году, который наступил 1 сентября, российские школьники будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии коронавируса учебный процесс будет организован с ограничениями. До этого из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — на время перешли на дистанционное обучение. Однако, по словам президента Владимира Путина, планов о полном переходе на такой формат образования в России нет.