Школам запретили собирать деньги с родителей на антисептики

Министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым сообщил, что запретил российским школам требовать с родителей учеников деньги на закупку защитных и антисептических средств. Его слова приводятся на сайте партии.

Миронов в ходе разговора с Кравцовым отметил, что родители их некоторых регионов пожаловались ему по поводу сбора денег в школах на маски и антисептики. «Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах», — указал министр.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что новый учебный год в образовательных учреждениях начнется по всей России 1 сентября, никаких переносов даты не будет. В ведомстве отметили, что будет сохранен календарный учебный план, родители и педагоги уже проинформированы о дне начала обучения. При этом регионы проинструктированы о необходимости обеспечить соблюдение эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

До 1 января следующего года для образовательных учреждений будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Учителей и учащихся обяжут носить маски в здании и соблюдать социальное дистанцирование, уроки физкультуры будут проходить на улице. Помещения будут дезинфицировать. Устанавливается контроль над температурными показателями с занесением данных в специальный журнал.