В российской школе создали 33 первых класса

В краснодарской школе №71 создали 33 первых класса. Об этом рассказали в городском департаменте образования, передает «Российская газета».

Классы получили литеры по всем 33 буквам русского алфавита, уточнили в департаменте.

В 2019 году в школе было 19 первых классов. У учебного заведения четыре корпуса. В другой школе Краснодара, №11, в прошлом году было сформировано 24 первых класса от «А» до «Ш». Появление такого количества классов объясняли густонаселенностью Московского района, где находится учреждение. В городском департаменте образования сообщили, что по первоклассникам были жесткие требования, чтобы они учились ближе к дому.

В сентябре 2019 года в хуторе Кадухин Краснодарского края в школу №27 пришел единственный первоклассник. Мальчик дал первый звонок с ученицей девятого класса. В школе уточнили, что для хутора это обычная ситуация, в населенном пункте всего 400 жителей. В том же году в пятый класс перешел только один ученик, в восьмом классе училась только одна девочка.