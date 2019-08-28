Объяснено появление первого «Ш» класса в российской школе

В одной из школ Краснодара в новом учебном году будет 24 первых класса. Это объясняется густонаселенностью Московского района, где находится образовательное учреждение, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов. Его слова приводит РИА Новости.

«Поскольку эти микрорайоны самые густонаселенные, именно поэтому там строятся большие школы, упор на них сделан. А по первоклассникам особые жесткие требования, чтобы они учились ближе к дому. Поэтому всех детей, которые на этой территории есть, распределяют по школам этой территории», — сказал Некрасов.

Школа с первым «Ш» классом находится на улице Героя Аверкиева и является филиалом школы №11, но в будущем станет самостоятельной.

Среди лидеров по количеству первых классов в Краснодаре также школа на улице Героя Яцкова — 20, на Байбакова — 19, а также школы №66 и №71 — по 16 первых классов.

В декабре 2017 года сообщалось о жителях Екатеринбурга, которые пытались устроить детей в хорошую школу, использовав подложные документы о прописке. В итоге родителей оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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