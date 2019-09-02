Медведева удивил 1-й «М» класс в российской школе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал о «разумном размере» первых классов в российских школах и поразился 1-му «М» классу в одном из учебных заведений в Татарстане, передает «Интерфакс».

«У класса, конечно, должен быть разумный размер», — заявил глава правительства на совещании по строительству образовательных организаций в рамках национальных проектов в подмосковном Красногорске.

На сообщение президента Татарстана Рустама Минниханова, рассказавшего об 11 параллелях первых классов в одной из школ республики, Медведев отреагировал положительно.

«То, что вы сказали, — это хорошие данные. Единственное, я начал придумывать название — это 1-й "М" получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, "Б", "В", "Г". Но вот "Л" — это интересно», — порассуждал премьер-министр, отметив, что в советское время в одном классе могло учиться до 40 детей. Теперь же, по словам участников совещания и губернаторов, средняя наполняемость классов составляет 26-30 детей.

Ранее стало известно, что в одной из школ Краснодара в новом учебном году будет 24 первых класса. Это объясняется густонаселенностью Московского района, где находится образовательное учреждение. Школа с первым «Ш» классом находится на улице Героя Аверкиева и является филиалом школы №11, но в будущем станет самостоятельной.

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