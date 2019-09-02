В российскую школу пришел единственный первоклассник

В хуторе Кадухин Усть-Лабинского района Краснодарского края первый звонок в школе №27 дал единственный первоклассник. Об этом рассказала учительница Татьяна Белянина, передает РИА Новости.

Мальчика зовут Дима Лобачев, он давал звонок вместе с ученицей 9 класса.

Белянина отметила, что для хуторской школы это обычная ситуация. В населенном пункте всего 400 жителей. В пятый класс перешел один мальчик, также в восьмом классе учится одна девочка. Педагог добавила, что первым классом руководить будет новый учитель — это станет его первым опытом работы.

Ранее сообщалось, что в томском селе Суйга здание школы закрыли из-за обвалившегося потолка. Дети вынуждены учиться в местной больнице. В школе учатся 67 детей. Для их безопасности крыло больницы, где будут идти уроки, оградят от основного здания, чтобы ученики не контактировали с больными. Чтобы дети могли поесть, одну из перемен увеличат до 40 минут. Школьников, живущих далеко от больницы, будут развозить на обед по домам.

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