Школьники из затопленного российского региона поплыли на линейку на лодке

bazabazon / Telegram

В Хабаровском крае, где к утру понедельника от воды пострадали 182 жилых дома и 682 приусадебных участка, начали перевозить детей до школ на лодках. Видео транспортировки школьников опубликовано в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, что в лодке находятся трое детей. Сидящая посередине девочка с букетом цветов одета в школьную форму, у нее на голове — праздничный белый бант. Все находящихся в лодке одеты в спасательные жилеты.

Ранее стало известно, что в результате обильных дождей и подъема уровня рек в регионе подтоплено 69 населенных пунктов. В Комсомольске-на-Амуре вода по-прежнему прибывает. Уровень воды в реке Амур достиг опасной отметки. Введен режим ЧС. В пресс-службе регионального управления МЧС России отметили, что спасатели помогают родителям и детям добраться на лодках до школ в первый учебный день.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru