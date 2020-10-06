Роспотребнадзор рассказал о бесполезности почти половины антисептиков

Почти половина дезинфицирующих средств, которыми пользуются россияне, оказались неэффективными, заявил советник директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов. Его слова передает ТАСС.

По его сведениям, эта цифра достигает 40 процентов. Шестопалов отметил, что люди пользуются антисептиками, не подходящими для тех целей, которые указаны в инструкции по применению. Он подчеркнул, что таких примеров использования бесполезных антисептиков масса, например, в Ростовской области из 10 предложенных медицинским организациям средств только одно оказалось эффективным.

Ранее, в августе, педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что антисептики могут быть опасными для кожи рук. Он посоветовал детям и взрослым использовать антисептики исключительно после контакта с опасной поверхностью.