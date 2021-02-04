Четыре человека погибли во время пожара в инфекционной больнице Украины

В инфекционной больнице Запорожской области Украины произошел пожар. В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям республики в четверг, 4 февраля.

Возгорание началось в 23:25 3 февраля по местному времени на первом этаже пятиэтажного лечебного корпуса. Областная инфекционная клиническая больница расположена в городе Запорожье по адресу Гвардейский бульвар, 142.

Спасателям удалось спасти восемь человек. Меньше чем через час пожар был ликвидирован усилиями 60 человек и 16 единиц техники.

В январе произошел пожар в доме престарелых в Харькове, погибли 15 человек. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству немедленно разобраться в ситуации и создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий, чтобы выяснить причины случившегося и предотвратить подобные ситуации в будущем.